As 10 principais recomendações para as empresas no regresso ao trabalho

A propósito do dia mundial da Segurança e Saúde no trabalho, e com a economia a reabrir aos poucos, a ACT, alinhada com a DGS, e a Organização Internacional do Trabalho divulgaram ontem as suas recomendações para o regresso ao trabalho presencial, algumas em linha com o que já tinha defendido a Comissão Europeia. O Negócios faz aqui um resumo das dez principais medidas a ter em consideração pelas empresas.