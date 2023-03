As sete executivas do PSI

Das sete executivas, apenas uma não tem o MBA, quatro fizeram-no no INSEAD. Dos 50 CEO que geriram as empresas do PSI entre 2013 e 2023, só 18 tinham MBA ou doutoramento.



Administradora do BCP



É licenciada em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro e entrou para a administração do BCP em maio de 2018. Fez grande parte da carreira ... É licenciada em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro e entrou para a administração do BCP em maio de 2018. Fez grande parte da carreira ...

