Ascendi admite exercer preferência na Via Verde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Brisa e a SIBS anunciaram esta quarta-feira terem chegado a acordo para o grupo liderado por António Pires de Lima adquirir os 20% que a gestora da rede Multibanco tem na Via Verde Portugal (VVP). O negócio, cujo valor não foi divulgado, permitirá à Brisa reforçar a sua posição dos atuais 60% para 80%, sendo que a concretização do acordo, com a compra e venda efetiva das ações, e a definição final

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...