Autoestradas com quedas de mais de 10% do tráfego no verão

A Via do Infante continuou, nos três meses do verão passado, a ser a autoestrada que mais tráfego perde desde o início da pandemia, mas todas as concessões rodoviárias viram diminuir a circulação no terceiro trimestre.

Autoestradas com quedas de mais de 10% do tráfego no verão









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.