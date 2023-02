Leia Também Lufthansa reduz perdas no semestre com segundo trimestre a registar lucro

A companhia aérea alemã Lufthansa decidiu suspender todos os seus voos esta quarta-feira devido a problemas causados por um corte no cabo de banda larga da Deutsche Telekom, de acordo com uma fonte próxima, avançou a Bloomberg.De acordo com um porta-voz da Lufthansa, os problemas afetam principalmente os sistemas terrestres da empresa, incluindo as operações de check-in. Como consequência, os sistemas de controlo de tráfego aéreo da Alemanha está a desviar todos os voos do aeroporto de Frankfurt, a principal base da companhia aérea na Alemanha, para evitar um excesso de aviões no solo. A maior parte dos voos estão a ser redirecionados para outros aeroportos alemães, incluindo Nuremberga, Colónia e Dusseldorf.Numa publicação na rede social Twitter, a Lufthansa confirmou que os problemas de tecnologias de informação (TI) foram causados por obras na região de Frankfurt, onde se localiza o centro global de operações de voo da companhia aérea. Danos nos links de comunicação com estas instalações podem causar problemas nos sistemas de TI terrestres da Lufthansa em todo o mundo."Desde esta manhã, as companhias aéreas do Grupo Lufthansa foram afetadas por uma falha de TI causada por obras na região de Frankfurt. Infelizmente isso levou a atrasos e cancelamentos de voos", escreveu a empresa no Twitter.No total, o grupo possui cerca de 700 aeronaves, tornando-se a maior companhia aérea da Europa em tamanho de frota. O grupo de companhias aéreas da Lufthansa inclui a Austrian Airlines, a Brussels Airlines e a Swiss. A empresa também opera a transportadora "low cost" Eurowings, entre outras.A empresa alemã divulgará os seus resultados de 2022 no próximo mês. Em dezembro, a companhia aérea anunciou previsões de aumento dos lucros graças ao aumento das viagens aéreas.