Banco CTT alavanca subida das receitas dos CTT

Em 2019 as receitas do Banco CTT dispararam 87,2% devido à integração da 321 Crédito, uma “performance” que ajudou a colmatar a queda dos proveitos do correio. Após a subida do lucro em 35,5%, os CTT anunciaram ainda um aumento do dividendo.