Bancos vão receber recorde de mais de 300 milhões com mega-negócio da indústria farmacêutica

Aquele que será provavelmente um dos maiores negócios do ano, será também um dos mais lucrativos de sempre em Wall Street para os seus assessores financeiros. De acordo com o Financial Times, as farmacêuticas Bristol-Myers Squibb e a Celgene vão pagar cerca de mil milhões de dólares em comissões para fechar o seu "casamento" de 90 mil milhões de dólares, incluindo mais de 300 milhões de dólares aos seus assessores financeiros.

As comissões serão divididas entre um conjunto de bancos de investimento, incluindo o Morgan Stanley, o JPMorgan Chase e o Citigroup, além de advogados, contabilistas e consultores que prestaram aconselhamento no acordo para juntar as duas empresas do setor da saúde.

Aos bancos de investimento serão pagos cerca de 304 milhões de dólares pelo seu trabalho de consultoria, um montante que representa um dos maiores pagamentos de serviços de assessoria numa aquisição, segundo dados da Dealogic e da Refinitiv.

A Celgene estimou que os custos relacionados com a sua venda foram de 225 milhões de dólares, enquanto a Bristol-Myers Squibb fixou os pagamentos previstos em 200 milhões de dólares.

Segundo o Financial Times, o acordo, que está entre as maiores aquisições de todos os tempos no setor farmacêutico, foi financiado por um dos maiores empréstimos-ponte já feitos, um pacote de financiamento garantido pelo Morgan Stanley e pelo MUFG Bank. A Bristol-Myers Squibb estimou o custo do empréstimo de 33,5 mil milhões de dólares em 547 milhões.

Foi no dia 3 de janeiro que a Bristol-Myers Squibb chegou a acordo para comprar a Celgene, num negócio que vai dar origem a uma das maiores farmacêuticas do mundo.

Por cada ação da Celgene, os acionistas da empresa de biotecnologia vão receber uma ação da Bristol-Myers e 50 dólares em dinheiro.