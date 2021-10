BCE fecha avaliação à gestão da CGD até ao final de outubro

A lista com os nomes da nova equipa do banco estatal chegou ao Banco Central Europeu ainda no verão. O chamado processo de “fit and proper” vai ficar fechado nas próximas semanas.

