BCP e BPI lucraram 881 milhões em Portugal

Os dois bancos quase duplicaram os resultados obtidos na operação doméstica nos primeiros noves meses do ano face ao período homólogo. Margem financeira disparou em ambas as instituições, impulsionada pela subida das taxas de juro. Resultados consolidados também melhoraram – e no caso do BCP cresceram para sete vezes mais.



O BCP liderado por Miguel Maya apresentou lucros consolidados até setembro de 650,7 milhões de euros. Duarte Roriz Diogo Mendo Fernandes diogofernandes@negocios.pt | Hugo Neutel hugoneutel@negocios.pt 08:00







O BCP e o BPI tiveram, em conjunto, 881 milhões de euros de lucro em Portugal nos primeiros nove meses do ano, quase duplicando os lucros obtidos no período homólogo. A margem financeira é o fator comum que ajuda a explicar a evolução. O Millennium registou um resultado de 556,8 milhões de euros na atividade doméstica (mais 93% do que em setembro de 2022), enquanto o BPI atingiu 324 milhões (o dobro do valor apresentado há um ...

