BCP quer vender ações da Pharol

O banco liderado por Miguel Maya esclareceu que não tem intenção de deter as ações da Pharol que ‘herdou’ do incumprimento da High Bridge. “O natural é vender”, referiu o banco.

O BCP não tem intenção de ficar com a participação de 10% da Pharol que herdou devido ao incumprimento de um financiamento feito pela High Bridge. Em resposta às perguntas do Negócios, fonte oficial do banco começou por explicar que "não comenta quaisquer relacionamentos com clientes" e ressalva "que os financiamentos que efetua compreendem garantias e que cabe ao mesmo assegurar os seus direitos em caso de incumprimento".





Porém, no que toca ao financiamento em concreto feito pela High Bridge, que tem sido ligada ao empresário brasileiro Nelson Tanure, o BCP explica que tinha "como colateral ações da Pharol". Mas, garante que "não transferiu as ações para a sua propriedade, tendo apenas prestado informação sobre o direito acionado, a quem competia". E o objetivo final é vender: "O Millennium bcp não tem intenção de deter ações da Pharol e, tendo direitos sobre as mesmas, o natural é vender", garantiu a mesma fonte oficial do banco liderado por Miguel Maya.