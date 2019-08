No conjunto dos seis primeiros meses do ano, registou prejuízos de 991 milhões de reais (222 milhões de euros), que comparam com os lucros superiores a 29 mil milhões de reais que tinham sido alcançados no ano passado.



No segundo trimestre, as receitas da Oi caíram em mais de 8%, para pouco mais de 5 mil milhões de reais. No primeiro semestre, a queda das receitas também é em torno de 8%, para 10,2 mil milhões.



A empresa justifica que todos os segmentos foram "impactados pela queda do tráfego de voz". Foi no segmento residencial que as receitas mais caíram, ao registarem uma perda de 12% no segundo trimestre e de 13% no conjunto de janeiro a junho.



Já a dívida líquida disparou mais de 25% neste período, totalizando 12.573 milhões de reais no final de junho.

A brasileira Oi, detida em 5,51% pela Pharol, agravou os prejuízos no segundo trimestre deste ano, um período em que viu as receitas a caírem e a dívida a aumentar. Os resultados foram comunicados, esta quarta-feira, 14 de agosto, à Comissão de Valores Mobiliários, regulador do mercado brasileiro.De acordo com o relatório agora apresentado, a operadora reportou prejuízos de 1.559 milhões de reais (perto de 350 milhões de euros) no segundo trimestre, um agravamento face às perdas de 1.258 milhões de reais registadas em igual período do ano passado.