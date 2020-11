Belga VGP arranca em Portugal com investimento de 80 milhões

Contando com mais de 70 complexos logísticos em 11 países europeus, o grupo VGP prevê arrancar em janeiro, na Feira, com a construção do seu primeiro projeto em Portugal, num investimento de 20 milhões de euros, e está a concluir a compra de terrenos para erguer mais quatro no nosso país.

