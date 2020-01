Berlim vai mesmo congelar rendas após aprovação do Parlamento

Os planos de Berlim para pôr um teto no mercado de arrendamento da cidade foram aprovados pelos legisladores esta quinta-feira, 30 de janeiro.





O texto, que foi aprovado seis meses após ter sido proposto, prevê um congelamento do preço das rendas por cinco anos. A mudança deve ter efeitos a partir do final de fevereiro, apesar de a oposição à atual governação de esquerda ter avançado a intenção de desafiar a decisão em tribunal. Foram 85 os votos a favor, 64 os votos contra e houve ainda uma abstenção.



As rendas serão limitadas de acordo com a antiguidade da propriedade e o ajustamento de 1,3%, relativo à inflação, vai ser permitido desde que o valor final não exceda o tecto definido. Nove meses após a lei entrar em vigor, os senhorios que estão a praticar preços demasiado elevados na ótica da lei terão de reduzir as rendas de forma a não exceder o limite em mais de 20%. Há espaço a aumentos, contudo, no caso de ser necessário melhorar as propriedades. Os senhorios que não obedeçam às regras estarão sujeitos a multas até 500.000 euros.