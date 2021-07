Bezos regressa em segurança de viagem ao espaço

Jeff Bezos e outros três passageiros aterraram em segurança esta terça-feira no Texas após uma viagem de cerca de 10 minutos ao espaço a bordo de uma cápsula transportada pelo foguetão New Shepard, da Blue Origin, empresa do fundador da Amazon.A cápsula aterrou pelas 14:22 (hora de Lisboa) após a curta viagem que levou Bezos e os outros três passageiros a uma altitude de 100 quilómetros.A missão constitui mais um marco histórico na corrida ao turismo espacial e ocorre nove dias após o milionário britânico Richard Branson ter concluído uma viagem semelhante a bordo de um aparelho desenvolvido pela sua empresa, a Virgin Galactic.Ambas as empresas pretendem acelerar para disponibilizar o mais cedo possível viagens de turismo espacial.