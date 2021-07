Hugo André Costa: “A Virgin Galactic pode vir a voar dos Açores”

A conquista do espaço por turistas ainda agora começou, e Portugal pode vir a fazer parte do caminho das estrelas. A convicção é da Portugal Space, que antevê a entrada de mais empresas no setor.

