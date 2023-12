Biedronka anuncia aumento de salários para 2024

Já no final do ano passado , a Biedronka anunciou aumentos entre os 500 e 700 zlotys (106 e 150 euros), o que representou um crescimento face à subida de 2021.

Os trabalhadores da Biedronka, retalhista polaca da Jerónimo Martins, vão ver um aumento dos salários a partir de 17 de janeiro do próximo ano. No total, serão abrangidos mais de 65 mil trabalhadores, explica a empresa em comunicado.O aumento será entre 650 e 900 zlotys brutos (entre cerca de 150 a 207 euros, ao câmbio atual) para posições a tempo inteiro e custará à empresa 600 milhões de zlotys (cerca de 138 milhões de euros), detalha.Com esta subida, um operador de caixa que comece a trabalhar na empresa ganhará um ordenado bruto entre 4.700 e 5.050 zlotys (entre 1.083 e 1.163 euros). "Se tiver mais de três anos de experiência, o ordenado será entre 4.850 e 5.300 zlotys", exemplifica. No caso de um gestor de loja, o ordenado mínimo bruto será de 6.700 zlotys."Os trabalhadores podem também contar com bónus relacionados com objetivos de vendas e de armazéns, vendo um aumento no salário real", explica.