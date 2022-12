"Os trabalhadores podem ainda contar com um bónus relacionado com objetivos de vendas e de armazéns, o que se traduz num aumento real da remuneração", destaca a retalhista polaca.





Já em 2021, a empresa anunciou um aumento salarial, que variou entre os 200 e os 250 zlotys (dos 42 aos 53 euros), tendo a subida sido maior este ano devido à elevada inflação que se faz sentir.



Jaroslaw Sobczyk, responsável pelos recursos humanos e membro do conselho de Administração, aponta que com esta medida a empresa visa "garantir a estabilidade" dos trabalhadores, num período de elevada pressão. "Ao aumentar os salários, apreciamos o compromisso com os nossos trabalhadores", conclui.

A partir do dia 1 de janeiro, os trabalhadores da retalhista polaca da Jerónimo Martins vão ver um aumento no salário. O aumento variará entre os 500 e 700 zlotys (106 e 150 euros) e abrangerá cerca de 60 mil trabalhadores em lojas e centros de distribuição, revelou a empresa numa nota esta terça-feira divulgada Estes aumentos vão custar à empresa cerca de 600 milhões de zlotys por ano, ou seja, 128,22 milhões de euros ao câmbio atual.A Biedronka informa que, desta forma, um operador de caixa que inicie funções na empresa vai ganhar, a partir de janeiro, entre 3.950 e 4.300 zlotys. Já se tiver mais de três anos de experiência, o valor varia entre 4.100 e 4.550 zlotys."Um gestor de loja sem experiência não receberá menos do que 5.800 zlotys", detalha a empresa. No que diz respeito aos centros de distribuição, o salário de um trabalhador de armazém com menor senioridade será entre os 4.300 e os 4.600 zlotys, enquanto o de um administrativo poderá ir dos 4.950 aos 5.250 zlotys.