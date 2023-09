Bloco de Esquerda contra venda da TAP salva pelos contribuintes e que "está a dar lucros"

Leia Também TAP vale no máximo um terço do valor da ajuda pública

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, defendeu neste sábado que não há nenhuma razão para a TAP ser vendida, agora que a empresa foi salva com o dinheiro dos contribuintes e sacrifícios dos seus trabalhadores."Os contribuintes pagaram a salvação da TAP, os trabalhadores da TAP pagaram a salvação da TAP, com os seus salários, com os seus sacrifícios. A TAP está a dar lucros. Qual é a razão para entregar esses lucros a um investidor privado. Agora que a companhia foi salva, agora que ela está a funcionar, porquê privatizá-la", questionou Mariana Mortágua.A coordenadora do BE reagiu desta forma ao ser confrontada com a notícia divulgada hoje de que a TAP vale pouco mais de mil milhões de euros , cerca de um terço da verba que foi injetada na empresa pelo Estado português.Mariana Mortágua, que falava aos jornalistas durante uma visita a diversos empreendimentos turísticos do litoral alentejano, entre Troia e Melides, recordou também o discurso do primeiro-ministro "a falar das caravelas portuguesas, da necessidade de proteger o interesse estratégico e a propriedade da TAP"."Não há nenhuma razão para a TAP ser vendida. E é preciso travar esta compulsão que têm os governos, e também o governo do Partido Socialista para pôr no prego, para pôr à venda, tudo aquilo que é património comum dos portugueses e de quem vive em Portugal", concluiu.A TAP vale no máximo cerca de mil milhões de euros. A conclusão consta da avaliação preliminar da companhia que foi avançada peloO jornal escreve que o valor representa cerca de um terço dos 3,2 mil milhões de euros que os contribuintes injetaram no plano de reestruturação da transportadora.As avaliações finais serão conhecidas na próxima semana. Fonte citada pelo diário garante que intenção do Governo é recuperar o máximo do dinheiro que foi injetado pelo Estado na companhia aérea.As duas avaliadoras independentes atribuíram à TAP, segundo uma outra fonte conhecedora do processo, um valor semelhante: para a Ernst & Young e o Banco Finantia, entidades independentes contratadas pela Parpública para avaliarem a empresa, a TAP, no cenário mais otimista, tem um valor um pouco acima de mil milhões de euros.