TAP vale no máximo um terço do valor da ajuda pública

A TAP vale no máximo cerca de mil milhões de euros. A conclusão consta da avaliação preliminar da companhia que foi avançada peloO jornal escreve que o valor representa cerca de um terço dos 3,2 mil milhões de euros que os contribuintes injetaram no plano de reestruturação da transportadora.As avaliações finais serão conhecidas na próxima semana. Fonte citada pelo diário garante que intenção do Governo é recuperar o máximo do dinheiro que foi injetado pelo Estado na companhia aérea.O jornal cita outra fonte para escrever que as duas avaliadoras independentes atribuíram à TAP um valor semelhante. Tanto a Ernst & Young como o Banco Finantia, entidades independentes contratadas pela Parpública para avaliarem a empresa, a TAP, no cenário mais otimista, vale pouco mais de mil milhões de euros.O valor já tinha sido antecipado no parlamento. Em junho, na comissão de inquérito à companhia aérea, o antigo secretário de Estado dos Transportes, Obras Públicas e Comunicações, Sérgio Monteiro, calculou que o ponto de partida para a privatização que o atual Governo quer levar a cabo era de 1.100 milhões de euros.