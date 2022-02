BNU em Macau com lucro de 48,7 milhões de euros em 2021

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) em Macau registou um lucro de 447,4 milhões de patacas (48,7 milhões de euros) em 2021, mais 6,4% do que em 2020, indicam dados hoje divulgados.Em 2020, o BNU contabilizou um lucro de 420,3 milhões de patacas (45,8 milhões de euros).Ainda assim, o resultado de 2021 cai 38% em relação a 2019, o último ano antes da pandemia da covid-19, quando a instituição bancária anunciou ganhos de 721,9 milhões de patacas (78,7 milhões de euros).O BNU, do Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) é, juntamente com o Banco da China, banco emissor de moeda em Macau.