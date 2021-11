Receitas do jogo em Macau descem 25% em outubro para o pior resultado do ano

As receitas brutas dos casinos em Macau desceram 25,7% em outubro, no pior resultado deste ano, com 4,3 milhões de patacas (471 milhões de euros), foi anunciado esta segunda-feira .O pior resultado do ano acontece num mês que é tradicionalmente forte na capital mundial do jogo, devido ao período de feridos conhecido como a Semana Dourada, durante o qual o território costuma receber um grande fluxo de turistas.O estado de emergência decretado no território, no final de setembro, na sequência da identificação de vários casos de covid-19 na cidade levou à imposição de restrições fronteiriças e a uma quebra do número de turistas chineses, com reflexos quase imediatos nos casinos.Em setembro, os casinos tinham registado 5,8 mil milhões de patacas (633 milhões de euros), de acordo com os dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).Em termos homólogos, as receitas caíram 40%, com os casinos a registarem 7,2 mil milhões de patacas (784 milhões de euros) em outubro de 2020.Já nos primeiros dez meses do ano, a receita bruta acumulada subiu 57,3%, com 72,1 mil milhões de patacas (7,7 mil milhões de euros) contra 45,8 mil milhões de patacas (4,9 mil milhões de euros) em igual período de 2020.Desde o início da pandemia da covid-19, Macau registou 77 casos. Capital mundial do jogo, a região administrativa especial é o único local em toda a China onde o jogo em casino é legal.Em 2019, as seis operadoras, Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy, Wynnm, Sands China, MGM e Melco, obtiveram receitas de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 31 mil milhões de euros).Contudo, em 2020, devido ao impacto da pandemia, os casinos em Macau terminaram o ano com uma quebra de 79,3% nas receitas em relação a 2019.