Bosch Portugal: "Prevemos investir 300 milhões e contratar 2.000"

O ritmo de contratação da Bosch em Portugal é alucinante. Questionado sobre o número atual de trabalhadores, que ascendia a 5.788 no final do ano passado, o representante do grupo alemão no nosso país atirou: "Este ano já contratámos mais cerca de 500." Em entrevista ao Negócios, Carlos Ribas revela os planos da gigante industrial que integra o top 5 das exportadoras nacionais....