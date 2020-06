Brasileira Flash Courier instala base europeia da Moove em Portugal

A gigante brasileira Flash Courier decidiu arrancar com a sua internacionalização em plena pandemia mundial, fazendo chegar a Portugal o seu braço de logística e transporte de encomendas Moove, que está focada em entregas até 30 quilos para "e-commerces" de diversos portes.

Sem adiantar objetivos em termos de número de entregas e receitas, admite que pretende utilizar o nosso país, a partir de Vila Nova de Gaia, como base para a sua expansão na Europa.

"Decidimos começar por Portugal por ser um país com semelhanças com o Brasil, como o idioma. Além disso, é um mercado comercialmente menor comparado aos demais países da Europa. É a oportunidade para iniciar o nosso momento de internacionalização. Diria que Espanha, Itália e França podem ser os próximos passos", avança Marcelo Sicsu, CEO da Moove Portugal, em comunicado.

A chegada da Moove a Portugal, explica, ocorre pela "necessidade de operações customizáveis no país e vem no seguimento do crescimento dessa necessidade por empresas de logísticas verificado durante a pandemia da covid-19".

A título de exemplo, reporta que, em março de 2020, houve 513% de aumento no volume de pesquisa de compras online em Portugal em relação ao mês anterior, segundo dados de um estudo recente da empresa Group M, que agrega o grupo de agências de meios da WPP.

Segundo Marcelo Sicsu, a Moove "já percebia o grande potencial no mercado europeu", onde considera que "o cliente ainda é mal assistido em operações logísticas".

Para este gestor, "o cenário atual reforça que há a necessidade de empresas deste segmento" na Europa. "Percebemos que, especificamente no mercado de logísticas e entregas, o continente tem muitas deficiências, principalmente no que diz respeito a entregar um produto customizável para o cliente", garante.

"Também notamos que o atendimento é extremamente deficitário, por não fornecer ‘feedback’ sobre a encomenda para o cliente final. Neste sentido, temos a vantagem da plataforma Flash Courier ser adaptada com facilidade num novo país", afirma.

Entretanto, "para facilitar o uso do programa, neste momento delicado e de grande demanda", a Moove iniciará as suas operações em Portugal com dois parceiros de entrega - os CTT e o serviço internacional de entrega de encomendas DPD.

E com uma promessa: ""Chegamos a Portugal num momento delicado para o mundo, com a finalidade de oferecer uma solução ágil e prática para os clientes na obtenção de uma variedade produtos. Temos como objetivo ajudar a resolver o problema, dando a possibilidade dos clientes ficarem em casa, sem exporem-se nos mercados, por exemplo", afirma o CEO da Moove Portugal.

Frota própria e armazéns até ao final de 2020

Fonte oficial da empresa avançou ao Negócios que o escritório da Moove em Gaia "conta com seis pessoas", número que deverá "dobrar ainda neste trimestre".

"As operações de logística e entrega são feitas pelos parceiros DPD e CTT", insistiu a mesma responsável, adiantando que "a contratação de frota própria e as operações em armazém fazem parte dos planos até ao final de 2020", mas que, por ora, "o foco passa por implantar a tecnologia criada, de integração de sistemas de entrega".

Já Guilherme Juliani, CEO da Flash Courier, destacou o contexto em que o grupo decidiu debutar na internacionalização. "É um momento único, pois é a primeira vez que funcionaremos fora do País, e num cenário peculiar. Começar as operações durante a pandemia é desafiador", enfatiza.

"Esperamos que neste momento possamos ajudar muitas pessoas, fazendo as entregas enquanto ficam em casa, auxiliando no achatamento da curva", conclui.

A Flash Courier apresenta-se como "uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, líder no segmento bancário e que realiza cerca de quatro milhões de entregas por mês", contando com "600 colaboradores diretos e 1,2 mil indiretos, que atuam em parcerias".