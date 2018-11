Brico Depôt vai sair de Portugal. Tem lojas em Loures, Rio de Mouro e Gaia

A dona da Brico Depôt vai sair de Portugal, onde tem três lojas e mais de 200 funcionários. A Kingfisher também decidiu sair de Espanha e Rússia, depois de ter apresentado vendas fracas no trimestre, devido sobretudo ao mercado francês.

A britânica Kingfisher, a segunda maior retalhista de artigos de bricolage da Europa e a dona das lojas Brico Depôt, vai sair de Portugal, onde tem três lojas e mais de 200 funcionários. Além do território nacional, a empresa também decidiu sair de Espanha e Rússia, isto depois de ter revelado vendas trimestrais fracas no mercado francês.

"Estamos determinados em cumprir o plano e a construir um negócio forte no longo prazo. Perante este compromisso, tomámos a decisão de sair da Rússia, Espanha e Portugal", afirmou Véronique Laury, CEO do grupo, citada pela Bloomberg.

"Isto vai permitir que apliquemos uma estratégia mais focada e eficiente nos nossos mercados principais", referiu ainda a responsável. Contactada pelo Negócios, ainda não foi possível obter uma reacção da retalhista britânica.

A decisão de sair de Portugal (onde entrou em 2014), Espanha e Rússia é tomada depois de as vendas comparáveis do grupo terem caído 1,3% no trimestre terminado a 31 de Outubro, o que reflectiu o desempenho negativo da Castorama France, que registou uma queda das vendas de 7,3% - os analistas estimavam uma descida de cerca de 3%.

A Rússia e a Península Ibérica representam cerca de 7% das vendas totais da Kingfisher, com 20 e 31 lojas, respectivamente, e um total de 1.700 funcionários. Destas, três são em Portugal, nomeadamente Loures, Rio de Mouro e Vila Nova de Gaia, as quais empregam 213 funcionários, de acordo com o site da empresa.





As acções da retalhista estão a cair 2,6% na sessão desta quarta-feira, 21 de Novembro, com os analistas consultados pela Bloomberg a preverem uma queda de 5% das previsões para o lucro antes de impostos referente ao total do ano. Antes desta decisão, estimavam lucros de 741 milhões de libras.