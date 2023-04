Bricomarché investe 4,5 milhões em nova loja no Barreiro

Leia Também Bricomarché estreia em Lisboa loja a pensar no potencial do mercado urbano

O Bricomarché, insígnia do grupo Os Mosqueteiros, inaugura, esta quinta-feira, uma loja na Coina, no Barreiro, fruto de um investimento de 4,5 milhões de euros.O novo espaço, com uma área de 3.400 metros quadrados, vai gerar 28 postos de trabalho diretos, indica a marca dedicada a equipamentos de bricolage, casa e jardim, num comunicado, enviado esta quarta-feira, às redações.Esta será a 52.ª loja do Bricomarché em Portugal.Cada Bricomarché dispõe de áreas de venda entre os 1.400 e os 3500 m2, podendo adotar formatos distintos, desde o "essencial" ao "generalista" até ao "especialista" consoante a dimensão da superfície comercial, com o mais recente espaço a entrar na última categoria.