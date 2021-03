Vendas do Grupo os Mosqueteiros em Portugal desceram para 2.200 milhões de euros em 2020

No ano passado, "o valor de vendas do grupo os Mosqueteiros atingiu um valor de 2.200 milhões de euros, sendo que, no caso do Intermarché, o volume de negócios sem combustível aumentou para 1.500 milhões de euros, apresentando um crescimento de 7% em relação a 2019", disse à agência Lusa fonte do grupo.O ano atípico devido à pandemia, "impactou a insígnia Roady, de reparação automóvel, e ainda o volume de consumo de combustível nos postos de abastecimento do Intermarché, enquanto, pelo contrário, o Bricomarché obteve mais 20% de volume de negócios em Portugal", explicou a fonte do grupo.Acrescentou que, "em 2019 o valor de vendas do grupo foi de 2.300 milhões de euros".Em 2020, o investimento de os Mosqueteiros em Portugal foi de 38,9 milhões de euros, passando de 308 para 330 lojas das suas três insígnias - Intermarché, Bricomarché e Roady - (em 189 concelhos do país), o que levou à criação de 450 empregos.Este investimento permitiu perfazer uma área total de 415 mil metros quadrados (m2), mais 4% que no ano anterior, referem os Mosqueteiros em comunicado, lembrando que, apesar da covid-19, o grupo manteve o seu plano de desenvolvimento com 12 aberturas de pontos de venda.Este ano, em que se assinalam os 30 anos da chegada do grupo os Mosqueteiros a Portugal, está prevista a abertura de 22 lojas, a criação de mais de 800 postos de trabalho e a modernização de 100 pontos de venda.Para cumprir este objetivo, a empresa quer fortalecer a rede de aderentes, recrutando empreendedores que queiram apostar "num projeto de vida e investir num grupo sólido", lê-se no comunicado.O presidente do grupo os Mosqueteiros, Laurent Boutbien, citado no comunicado, afirmou que "em 2021, e como tem acontecido ao longo dos últimos 30 anos e nas três insígnias, a prioridade é oferecer aos clientes os melhores produtos ou serviços ao menor custo".Assim, "continuaremos a investir no desenvolvimento das três insígnias e até 2025, pretendemos aumentar a quota de mercado de 2,5% no setor alimentar, 9% no Roady e 6,3% no setor da bricolage", sublinhou o gestor.A insígnia Intermarché "pretende alargar a sua gama PORSI (3.500 referências) em todos os segmentos" e continua a valorizar a proximidade dos produtores locais, apoiando a produção nacional, maioritariamente na área dos frescos, segundo o comunicado.Quanto à insígnia Bricomarché alcançou uma faturação de 149 milhões de euros, mais 21% em 2020, face ao ano anterior, sendo que aumentou a sua área de vendas em 7%, atingindo 95.773 metros quadrados (m2), além de contar com 43 lojas, 913 colaboradores e 37 aderentes/ chefes de empresa.A marca Roady, dedicada à reparação e manutenção automóvel, por seu lado, atingiu uma faturação de 34,9 milhões de euros em 2020, um decréscimo face a 2019, justificado pela obrigatoriedade de confinamento durante grande parte do ano.A insígnia Roady conta atualmente com 33 centros-auto no país.O grupo os Mosqueteiros tem 330 lojas (postos de venda) em Portugal, 254 pertencentes ao Intermarché, 43 à Bricomarché e 33 à Roady, numa superfície comercial total que ascende a 415.070 m2 e empregam 14.000 pessoas.