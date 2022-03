Bridgestone suspende atividades na Rússia

A maior fabricante de pneus do mundo vai parar a produção na Rússia, assim como suspender as exportações devido à guerra na Ucrânia. Trabalhadores da unidade de Ulyanovsk vão receber apoio financeiro.





A Bridgestone anunciou que vai cessar, por tempo indeterminado, o fabrico de pneus na Rússia, a partir da próxima sexta-feira. As exportações também vão ser suspensas e novos investimentos congelados, desta feita, com efeitos imediatos.



Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a maior fabricante mundial de pneus assinala que "tem vindo a avaliar cuidadosamente o impacto" da guerra na Ucrânia e que, tendo como "principal preocupação" a segurança dos colaboradores e das suas famílias, decidiu suspender, "até nova ordem", as atividades de fabrico na Rússia.



No entanto, os mais de 1.000 trabalhadores da unidade de produção de pneus para automóveis em Ulyanovsk e nos escritórios de vendas vão ser apoiados financeiramente, garante a Bridgestone, embora sem especificar em de que modo.



"À medida que a situação evolui, a gestão global e regional da Bridgestone continuará a acompanhar de perto a situação e a adaptar os planos de forma flexível sempre que necessário. Esperamos que a produção industrial fora da Rússia permaneça estável nas próximas semanas", refere.





Na mesma nota, a empresa assinala que a Bridgestone EMIA fez uma doação de 1 milhão de euros à Cruz Vermelha, além dos 2,5 milhões de euros doados pela Bridgestone Corporation ao Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e assegura que irá continuar a avaliar como poderá "ajudar a aliviar a crise humanitária".