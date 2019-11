Bruxelas vai investigar se Casino e Intermarché violaram normas de concorrência

A Comissão Europeia abriu esta segunda-feira uma investigação a duas cadeias de supermercados francesas, Casino e Les Mousquetaires (Intermarché), para determinar se coordenaram a sua conduta no mercado, incluindo preços, violando as normas de concorrência da União Europeia.

Em novembro de 2014, as duas retalhistas criaram uma central de compras conjunta (INCAA) para adquirirem produtos em condições mais favoráveis junto dos fornecedores.

Em comunicado, a Comissão Europeia manifesta-se preocupada com a possibilidade de terem ido além do objetivo dessa aliança com práticas contrárias à concorrência.

A Comissão vai analisar em particular se as duas cadeias de supermercados coordenaram o desenvolvimento da sua rede de lojas e a sua política de preços para os consumidores.

Não há um prazo legal para a conclusão deste inquérito e a sua duração depende de elementos como a complexidade do caso ou o grau de cooperação com a investigação das empresas em causa.

Em fevereiro de 2017 e em maio deste ano, a Comissão realizou inspeções sem aviso prévio a instalações do Casino e do Intermarché, o que a levou a abrir esta investigação formal.