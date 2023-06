Caixa BI posiciona-se para assessorar Estado na privatização da TAP

O Caixa BI está a posicionar-se para assessorar o Estado na privatização da TAP, cujo decreto-lei deve ser levado a Conselho de Ministros no próximo mês, avança, esta sexta-feira, o Jornal Económico Segundo o semanário, os bancos de investimento que irão ser os assessores financeiros da operação estão em processo de seleção e o banco de investimento do grupo Caixa Geral de Depósitos será provavelmente um dos escolhidos pelo Estado, segundo fonte ligada ao processo.A escolha por parte do Ministério das Finanças será feita a partir de uma "pool" pré-definida de entidades que inclui bancos como o JP Morgan ou o Citigroup.A Evercore, escolhida pela anterior CEO da TAP, deverá ficar de fora precisamente por causa dessa ligação, de acordo com o jornal.