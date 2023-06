Compra da TAP? CEO da Lufthansa diz que é prematuro discutir hipótese

O CEO da Lufthansa disse este domingo que é muito cedo para abordar um potencial interesse na aquisição da TAP. Citado pela Reuters , Carsten Spohr (na foto) nota que o governo de António Costa ainda está a debater sobre o processo de privatização."Ainda há discussão em Portugal sobre a forma como essa privatização vai acontecer e não é para ser 100% privatizada", disse o presidente executivo aos jornalistas à margem da reunião anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo, que decorre em Istambul, na Turquia.Além do grupo alemão, também os gigantes Air France-KLM e IAG (dona da British Airways) mostraram potencial interesse em adquirir a companhia aérea portuguesa.A Lufthansa está neste momento em processo de aquisição de 41% da italiana ITA Airways, mas Carsten Spohr ressalvou que o acordo ainda carece de aprovação da Comissão Europeia. Quando o acordo for assinado, a ITA Airways será incorporada nos contratos de vendas globais do grupo alemão para ajudá-lo a aumentar as receitas, afirmou o responsável.