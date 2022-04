CaixaBank com lucros de 707 milhões de euros no primeiro trimestre

Leia Também CaixaBanka multiplica por quatro os lucros de 2021 ajudado pela integração do Bankia

O CaixaBank teve um lucro de 707 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 21,9% do que em igual período de 2021, resultado que não inclui o impacto da integração com o Bankia.Na informação que transmitiu hoje ao mercado, o grupo espanhol, dono do BPI, explica que os lucros do trimestre teriam uma diminuição de 85,2% caso fossem incluídos no primeiro trimestre de 2021 os impactos extraordinários de 4.786 milhões de euros associados à fusão com o Bankia.No caso de não serem incluídos os efeitos extraordinários em 2021 da fusão com o Bankia o resultado seria um aumento de 37,6% dos lucros.Num comunicado, o banco afirma que, nos primeiros três meses de 2022, conseguiu consolidar a sua força comercial e financeira, apesar da volatilidade dos mercados e da incerteza sobre a guerra na Ucrânia, com uma evolução muito positiva dos novos empréstimos e a atração de poupanças de longo prazo.O presidente executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirma, que depois de o grupo ter "completado quase 90% das integrações de sucursais e das saídas de empregados previstas", pode agora "concentrar-se cada vez mais no crescimento do negócio"."Em 2022 esperamos consolidar o nosso crescimento e continuar a apoiar a economia lado a lado com os nossos clientes. Este será o primeiro ano do Plano Estratégico que apresentaremos a 17 de Maio e que definirá a direção e a velocidade do banco para os próximos três anos", acrescentou o dirigente.Sem o impacto da fusão, o lucro cresceu 21,9% em relação ao ano anterior, de 580 milhões de euros entre janeiro e março do ano passado para 707 milhões de euros no ano corrente.O banco sublinha que os lucros foram apoiados pelo crescimento do rendimento operacional (+5,4%), bem como pela redução das provisões para riscos de crédito (-23,2%) e outras provisões (-37,7%) em 2022.As receitas principais foram de 2.761 milhões de euros, uma ligeira descida de 1,7%, principalmente devido à queda das receitas líquidas de juros (-5,4%) em comparação com o mesmo período de 2021, devido às atuais taxas de juro negativas.O grupo recorda que foi criado no primeiro trimestre de 2022 um fundo coletivo de 214 milhões de euros para refletir o impacto estimado da alteração do cenário macroeconómico devido ao conflito na Ucrânia.Os indicadores de atividade "mantiveram-se estáveis" no trimestre, com os empréstimos brutos a clientes a alcançarem os 353.404 milhões de euros e os fundos de clientes os 619.892 milhões de euros, "apesar da volatilidade dos mercados".O rácio do crédito malparado era de 3,5% no final do primeiro trimestre, contra 3,6% no final de 2021, e o rácio de cobertura subiu de 63% para 65%, "graças à queda dos empréstimos não rentáveis".O CaixaBank afirma que durante o primeiro trimestre "reforçou os seus níveis de capitais e liquidez", estando em 13,4% o rácio CET1, que compara o capital de um banco com os bens que detém.O grupo espanhol pagou aos seus acionistas 0,1463 euros por ação, em 20 de abril, como dividendo ordinário dos lucros de 2021, após aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas realizada a 08 de abril.A distribuição de dividendos ascendeu a 1.179 milhões de euros, equivalente a 50% do lucro líquido consolidado para 2021, ajustado para os impactos extraordinários relacionados com a fusão.