Canábis “made in Portugal” atrai mais de 100 empresas

O negócio da canábis medicinal tem florescido em Portugal. Até ao final do ano passado, foram emitidas 20 licenças para cultivo e 27 para importação/exportação e havia mais de 100 candidatos a explorar a fileira. 2023 arrancou, no entanto, com o anúncio da saída de um dos maiores produtores.



Desde 2016 Portugal exportou 20,8 toneladas de canábis medicinal. D.R. Diana do Mar dianamar@negocios.pt 16 de Abril de 2023 às 23:30







A canábis para fins medicinais parece ter encontrado em Portugal terreno fértil para crescer, a avaliar pelo número de interessados em cultivar, fabricar, importar/exportar ou comercializar a planta no país, de licenças emitidas e pelas quantidades exportadas. Dados da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) mostram um crescimento em toda a linha no ano passado.



