Capgemini Portugal torna-se Centro de Excelência do grupo na Europa

A Capgemini Portugal tornou-se o Centro de Excelência na área de Salesforce da Business Unit Europe Cluster do grupo multinacional, informou esta terça-feira a empresa portuguesa.





A empresa destaca o investimento que tem vindo a realizar, desde 2014, no desenvolvimento do Centro de Excelência (CoE) em Évora, responsável por apoiar os clientes da multinacional de língua portuguesa, em vários países da Europa e da América do Norte.



"O centro de Évora é especializado em tecnologias Salesforce, Outsystems e CRM Dynamics e traduz o empenho da Capgemini Portugal em contribuir para o crescimento e o desenvolvimento das competências tecnológicas em polos interiores do país", refere a CEO da Capgemini Portugal, Cristina Rodrigues, citada no comunicado.



"Em conjunto, os dois escritórios, Lisboa e Évora, criam um verdadeiro hub de competências tecnológicas da Capgemini em Portugal, que tem cada vez mais expressão à escala mundial no contexto dos serviços prestados à escala global pelo Grupo e é muito motivador ver-nos reconhecidos nestas áreas", acrescenta.



A Capgemini Portugal fechou o primeiro semestre deste ano com um crescimento de 18%, indica ainda a empresa.



A Capgemini dedica-se à consultoria, serviços, tecnologia e transformação digital e conta, a nível global, com mais de 200 mil colaboradores e presença em mais de 40 países. No ano passado, as receitas do grupo superaram os 12,8 mil milhões de euros.

Em comunicado, a Capgemini Portugal indica que "passa a ser o Centro de Competências, exclusivo na área de Salesforce, da Business Unit Europe Cluster, após implementação do plano de transformação organizacional do Grupo Capgemini e que entrou em pleno funcionamento a partir de 1 de Julho de 2018".A subsidiária portuguesa conta com mais de 500 colaboradores e "espera continuar a crescer em 2019", pretendendo aumentar a sua equipa.