Carlos Ribas: “O investimento da Bosch em Portugal deverá rondar os 90 milhões em 2022”

Nos últimos cinco anos, a Bosch investiu cerca de 350 milhões de euros em Portugal, tendo neste período anunciado, pelo menos, uma dezena de grandes investimentos em I&D, com recurso a sistemas de incentivos, que ultrapassaram os 200 milhões, revela o representante do grupo alemão no país, em entrevista ao Negócios. Carlos Ribas detalha ainda o projeto da Bosch para o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujo valor global é de quase 100 milhões de euros.

