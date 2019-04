Carlyle compra até 40% da petrolífera espanhola Cepsa

Carlyle Group, dona do Penha Longa Resort, chegou a acordo para comprar entre 30% e 40% do capital da petrolífera espanhola Cepsa. A transação foi oficializada pela Mubadala Investment Company, o fundo soberano de Abu Dhabi, num negócio avaliado entre 3,2 e 4,3 mil milhões de euros.

Musabbeh Al Kaabi, responsável pela unidade petrolífera da Mubadala, disse estar "satisfeito" com este acordo com a Carlyle. "A Carlyle é um investidor sólido e respeitado, com vasta experiência e importantes ativos sob gestão no setor de energia global", afirmou o responsável, citado pelo El País . O jornal adianta que a operação deverá ficar concluída no final do ano.