Carrefour compra 30 lojas da Makro no Brasil por 419 milhões de euros

A rede de supermercados Carrefour Brasil comprou 30 lojas da cadeia Makro no Brasil por 1.950 milhões de reais (cerca de 419 milhões de euros ao câmbio atual), anunciou este domingo a Carrefour.



As lojas estão dispersas por 16 estados e no distrito federal, onde se situa a capital Brasília, somando 165 mil metros quadrados de áreas de venda.



Os estabelecimentos adquiridos realizaram vendas totais de 2,8 mil milhões de reais (601 milhões de euros) no ano passado.



O portefólio de lojas comprado pelo Carrefour Brasil inclui 22 imóveis próprios e oito arrendados, tendo também sido adquiridos 14 postos de combustíveis operados pela Makro.



As lojas agora compradas vão ser integradas na rede Atacadão, composta por lojas que fazem vendas por grosso e a retalho.



"Essa transação é o movimento mais importante do Grupo Carrefour no Brasil desde a aquisição do Atacadão em 2007", afirma o presidente global do Carrefour, Alexandre Bompard, citado no comunicado.