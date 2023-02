Carregamentos elétricos na rede ibérica da EDP triplicaram em 2022

A EDP anunciou esta quinta-feira que em 2022 foram realizados 488 mil carregamentos elétricos na rede ibérica operada pela empresa, três vezes mais do que no ano anterior. Estes carregamentos na rede pública de carregadores normais, rápidos e ultrarrápidos da EDP em Portugal e Espanha equivalem a 8 GWh de eletricidade.Lisboa, Porto e Setúbal foram as cidades em Portugal com maior procura por pontos de carregamento elétrico da EDP. Já em Espanha, Gijón, Madrid e Oviedo ficaram no top 3, de um total de mais de 150 localidades com pontos de carregamento disponíveis.A empresa deu conta também que fechou o ano passado com um aumento da rede de pontos de carregamento que tem em operação ou desenvolvimento na Península Ibérica. "A criação de uma infraestrutura robusta de pontos de carregamento é uma condição necessária para a aceleração da adoção à mobilidade elétrica. Esta tem sido uma aposta da EDP, que hoje conta com uma rede de cerca de 3.500 pontos de carregamento", destacou Vera Pinto Pereira, administradora executiva da EDP, em comunicadoPara este crescimento, diz a EDP contribuíram várias parcerias. Em Espanha, a empresa vai desenvolver com a Decathlon uma rede de mais de 400 pontos de carregamento nas lojas da empresa e mais de 80 em áreas de serviço geridas pela Petroprix. Já em Portugal "continuou a desenvolver a sua rede junto de parceiros que garantem localizações estratégicas e registou um crescimento junto das PME, com a contratação de mais de 350 pontos de carregamento distribuídos pelo país".