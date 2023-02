Galp quer aumentar rede de carregamento em 150%

Com 2.000 pontos de carregamento, a empresa quer mais do que duplicar a oferta e chegar ao fim de 2023 com 5.000 tomadas para veículos elétricos em Portugal e Espanha. Para já, tem uma parceria com a Ikea para criar a maior rede privada de carregadores do país.

