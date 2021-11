Repsol investe 42 milhões em 610 pontos de carregamento em Portugal e Espanha até 2023

592 serão rápidos, e terão uma potência instalada de 50 kW, enquanto 18 serão ultrarrápidos, com uma potência instalada de 180 kW.

Os pontos serão instalados em 33 das estações de serviço da marca em Portugal e em 577 estações em Espanha, nos corredores do Mediterrâneo e do Atlântico.A Repsol conta atualmente com uma rede com mais de 350 pontos de carregamento na península ibérica, dos quais 70 são rápidos, e situam-se nas estações de serviço da petrolífera.A empresa instalou o primeiro ponto de carregamento para viaturas elétricas (PCVE) ultrarrápido em Portugal no passado mês de abril.