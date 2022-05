A1 já tem 18 pontos de carregamento elétricos rápidos e ultrarrápidos

Leia Também Via Verde Eletric arranca com carregamentos nas autoestradas em 15 minutos



funcionamento. Quando estiver concluída, a rede Via Verde Electric será composta por 82 postos de carregamento elétrico instalados em 21 áreas de serviço, ao longo da rede de autoestradas.



"A rede de carregamentos elétricos rápidos e ultrarrápidos desenvolvida em parceria com os principais agentes da promoção da mobilidade sustentável em Portugal – EDP Comercial, IONITY, Galp Electric, bp, Repsol e Cepsa –, é a resposta da empresa à necessidade de acelerar a descarbonização do tráfego rodoviário, facilitando a mobilidade elétrica e acompanhando a adoção de comportamentos mais sustentáveis por parte dos consumidores finais", refere o mesmo comunicado.



A Brisa anunciou este terça-feira que a rede de postos de carregamento elétrico Via Verde Electric já está operacional nas duas áreas de serviço de Vila Nova de Gaia, em ambos os sentidos da A1 – Autoestrada do Norte.Os utilizadores de veículos elétricos contam agora nestas localizações na Área Metropolitana do Porto com quatro pontos de carregamento elétrico ultrarrápidos, com potências de 120 kWh e de 160 kWh, que permitem carregar duas viaturas elétricas em simultâneo.Em Antuã, a rede conta também com quatro pontos de carregamento elétrico ultrarrápidos, com potências de 120 kWh e de 160 kWh."Com estes oito pontos de carregamento elétrico, a A1, principal eixo rodoviário nacional que liga as cidades de Lisboa e do Porto, conta agora com 18 pontos de carregamento rápidos e ultrarrápidos", refere a Brisa em comunicado.