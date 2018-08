CEO da Pandora sai do cargo e deixa empresa na mão de ex-líder da Body Shop

Anders Colding Friis vai deixar a liderança da empresa no final de Agosto depois do corte de estimativas anunciado esta semana, que levou a Pandora a perder um quarto do seu valor em bolsa.

O CEO da dinamarquesa Pandora não resistiu ao corte de estimativas anunciado no início desta semana, e que levou a empresa a perder praticamente um quarto do seu valor em bolsa. Anders Colding Friis vai deixar o cargo de presidente executivo já no dia 31 de Agosto, informou a fabricante de jóias.





Esta decisão acontece depois de a Pandora ter revisto em baixa as suas estimativas de lucros e receitas para 2018, devido às dificuldades enfrentadas no mercado norte-americano e na China.