CEO pode perder 112 milhões de dólares por apoiar carreira da esposa

Rubin Ritter, co-CEO da retalhista de moda online Zalando, está disposto a perder mais de 100 milhões de dólares em bónus para ajudar a esposa.

O executivo, de 38 anos, disse que se vai reformar em 2021 para que a sua esposa possa seguir a carreira enquanto ele cuida dos filhos. A mudança pode custar até 93 milhões de euros (112 milhões de dólares) em opções de um programa de incentivo de cinco anos definido em 2018, segundo cálculos da Bloomberg. O casal multimilionário está à espera do segundo filho.

"Quero dedicar mais tempo à minha família em crescimento", disse Ritter num comunicado de 6 de dezembro. "A minha esposa e eu concordamos que, nos próximos anos, as suas ambições profissionais devem ter prioridade." A esposa de Ritter é juíza.

A decisão chama atenção para a empresa de Berlim, que está do lado errado no debate sobre igualdade de género. A Zalando, cuja maioria dos clientes são mulheres, tem um conselho executivo de cinco membros formado exclusivamente por homens brancos. Foi incluída na lista de empresas criticadas no ano passado pela fundação AllBright por não se comprometer a incluir uma mulher no conselho de administração.

Desde então, a Zalando comprometeu-se a aumentar a proporção de mulheres nos seus cinco níveis executivos principais, incluindo o conselho de administração, para 40% até 2023. Com a saída de Ritter, há "uma hipótese real de a Zalando mostrar que vai cumprir o que disse", colocando uma mulher no seu lugar, disse a diretora-geral da AllBright, Wiebke Ankersen.

A saída de Ritter deixará os fundadores Robert Gentz e David Schneider a dividir a liderança da companhia a partir do próximo ano. A Zalando, que combinou recursos de moda, software e logística para ascender ao topo das retalhistas online de roupas da Europa, tem sido gerida exclusivamente por três co-CEO.

Ritter entrou na Zalando há 11 anos, ajudando a catapultar a empresa que entrou para a bolsa em 2014 num dos IPO mais lucrativos na Alemanha na última década.

Ritter não estava disponível para mais comentários sobre a sua decisão de renunciar, ou ao impacto financeiro que poderia sofrer. Ainda assim, ele e a esposa dificilmente viverão com um orçamento apertado. Com os programas de opções anteriores, Ritter será um homem rico.

Quase metade dos 1,75 milhões de opções que Ritter recebeu de acordo com o plano de incentivo de cinco anos da empresa, introduzido em 2018, provavelmente já terá sido recebido quando o gestor sair após a assembleia de acionistas da empresa no próximo ano.

Cada uma dessas opções tem valor máximo de 97,14 euros, o que significa que a participação de Ritter nesse plano pode ter um valor de 76 milhões de euros em dezembro de 2022. Isso se as ações da Zalando continuarem a subir e se as vendas da empresa continuarem a crescer pelo menos 15% ao ano.

Sem supresas, a 6 de dezembro Ritter descreveu a ascensão vertiginosa da Zalando como uma "espetacular história de sucesso que excedeu os meus sonhos mais loucos".