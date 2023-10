Cervejeiros consideram agravamento fiscal de 10% "injusto" e "incompreensível"

Leia Também Governo prevê encaixar mais 216 milhões com impostos sobre tabaco e bebidas alcoólicas

Os Cervejeiros de Portugal consideram que a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que prevê o agravamento de 10% no imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA), é "injustificada e incompreensível" e que coloca, "mais uma vez", o setor "em desvantagem face a outras bebidas com teor alcoólico"."Convém lembrar que este imposto erroneamente chamado imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, apenas se aplica a uma parte das bebidas alcoólicas que contribuem para o consumo de álcool 'per capita' em Portugal", diz a associação, num comunicado enviado, esta quarta-feira, às redações.Os Cervejeiros de Portugal lamentam que, "aparentemente, exista para as autoridades nacionais álcool bom e álcool mau que é preciso taxar sem limites" e, no caso em particular, "sem qualquer relação com a taxa de inflação projetada para este ano ou esperada para o próximo ano"."Consideramos, em consequência, este aumento de 10% muito injusto, na medida em que vem penalizar uma indústria que assenta na produção agrícola nacional, possui cadeia de valor inteiramente nacional, e contribui fortemente para o desenvolvimento da economia do país", reforça a organização presidida por Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group.Além disso, a proposta do OE para 2024 "volta a agravar a competitividade da produção nacional face ao que se pratica em mercados concorrentes como o espanhol", frisam os Cervejeiros de Portugal, adiantando que vão solicitar, junto dos partidos com representação parlamentar, um conjunto de audições.O Governo prevê encaixar, no próximo ano, mais 216,2 milhões de euros com o agravamento da tributação sobre produtos de tabaco e com o aumento do Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas (IABA), segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2024.De acordo com o relatório que acompanha o diploma, prevê-se "um crescimento da receita do imposto sobre o tabaco em 176,6 milhões de euros e do IABA em 39,6 milhões de euros, explicadas pela combinação entre o crescimento do consumo privado e da procura interna no próximo ano e a atualização das taxas de imposto propostas".