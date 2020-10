CGD baixa preço do The Keys para encolher buraco de 307 milhões

O preço de venda do projeto imobiliário, que se tornou um dos créditos mais problemáticos do banco estatal, baixou para 95,4 milhões de euros após o fracasso de uma primeira tentativa de alienação do empreendimento de oito hectares, que se situa na zona da Quinta do Lago.

CGD baixa preço do The Keys para encolher buraco de 307 milhões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.