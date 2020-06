A United e a Delta suspenderam os seus voos antes disso e pediram, entretanto, permissão para retomar as ligações aéreas.



A Administração de Aviação Civil da China informou hoje que as companhias aéreas que não estão na lista de março podem fazer um voo por semana a partir de segunda-feira. A medida deverá abranger as duas companhias aéreas norte-americanas, mas o regulador não detalhou quais são as transportadoras incluídas.



Em comunicado, a United disse ter expectativas de retomar o transporte de passageiros entre EUA e China quando o ambiente regulatório o permitir.



China e EUA enfrentam já várias disputas, incluindo sobre o comércio e tecnologia, o estatuto de Hong Kong e Taiwan ou a soberania do Mar do Sul da China.



Segundo o regulador chinês, todas as companhias aéreas estrangeiras autorizadas a voar para a China poderão aumentar a frequência para dois voos por semana, caso nenhum dos seus passageiros teste positivo para o novo coronavírus durante três semanas.



O regulador informou ainda que a ligação será suspensa por uma semana se o número de passageiros com resultado positivo chegar a cinco.



O Departamento de Transportes norte-americano alegou na quarta-feira que a China está a violar um acordo entre os dois países, sobre a reciprocidade de voos de companhias aéreas.



O Departamento de Transportes explicou que o Presidente, Donald Trump, pode antecipar esta medida ainda antes de 16 de junho, se houver justificação política para essa decisão.



As quatro companhias aéreas afetadas pela decisão do Governo norte-americano são a Air China, a China Eastern Airlines, a China Southern Airlines e a Xiamen Airlines.



Antes da pandemia, havia cerca de 325 voos de passageiros por semana entre os Estados Unidos e China, incluindo aqueles que são operados pela United, Delta e American Airlines.



Enquanto as companhias aéreas dos EUA pararam os seus voos entre os dois países, as companhias aéreas chinesas continuaram a voar cerca de 20 vezes por semana, em meados de fevereiro, e aumentaram para 34 voos por semana, em meados de março, segundo o Departamento de Transportes.

