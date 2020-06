Trump proíbe companhias aéreas chinesas de voarem para os EUA

As companhias aéreas chinesas não vão poder voar para os Estados Unidos a partir de meio de junho. A medida foi decretada pela Casa Branca, uma vez que a China ainda não permite às companhias norte-americanas aterrarem em solo chinês, como medida de prevenção à propagação do coronavírus.





A ordem aprovada nos Estados Unidos entra em vigor a 16 de junho, mas pode ainda sofrer alterações, avança a CNBC.





Esta ação afeta companhias como a Air China, China Eastern, China Southern e Xiamen, as quais não responderam de imediato a um pedido de comentário feito pela publicação norte-americana.





A Delta Airlines e a United Airlines têm feito esforços no sentido de retomar as rotas para a China depois de terem sido obrigadas a parar estes serviços na sequência da pandemia de covid-19, mas as autoridades de aviação chinesas ainda não deram as aprovações necessárias.





Neste sentido, a Delta Airlines afirma que "apoia e aprecia" as ações tomadas pelo Governo norte-americano para defender os respetivos "direitos e assegurar igualdade". A mesma companhia diz-se ansiosa por retomar os voos para a China.





O Departamento dos transportes dos Estados Unidos comentou, esta quarta-feira, que o objetivo não é a "perpetuação desta situação" mas sim "melhorar o ambiente" de forma a que ambas as partes tenham os "direitos bilaterais plenos". Assim que as autoridades chinesas revirem a política relativamente às companhias norte-americanas, o Governo mostra-se aberto a fazer o mesmo e recuar na proibição.