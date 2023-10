Chinesa Country Garden entra em incumprimento pela primeira vez

poderia não conseguir pagar todos os empréstimos que contraiu.

A promotora deverá ser, agora, sujeita a um processo de reestruturação - se tal se confirmar, será um dos maiores a acontecer na China. Há muito que se vinha a alertar para o elevado risco para o setor financeiro, devido à dimensão da empresa: a Country Garden tem quatro vezes mais imóveis que a Evergrande e 60% das suas vendas provêm de cidades de terceiro e quarto níveis, onde o mercado imobiliário foi mais afetado do que nas principais cidades do país.





É a primeira vez que tal acontece, apesar de já terem sido muitos os alertas para esse risco: o gigante chinês Country Garden entrou em incumprimento por não conseguir pagar os juros de obrigações denominadas em dólares, avança esta quarta-feira a agência Bloomberg.A construtora sucumbe, assim, à pressão, depois de ter admitido problemas de falta de liquidez, num contexto de grandes dificuldades no setor imobiliário chinês e de desaceleração da economia chinesa.A incapacidade de a empresa pagar o cupão das obrigações dentro do período de carência estabelecido, que terminou na semana passada, "constitui um incumprimento", de acordo com um comunicado aos detentores de títulos do administrador Citicorp International, a que a Bloomberg teve acesso.A promotora imobiliária é, neste momento, uma das mais endividadas do mundo, devendo assim 15,4 milhões de dólares em juros de obrigações, diz a agência norte-americana. A empresa tinha inicialmente falhado o prazo de 17 de setembro, mas teve direito a um prolongamento de 30 dias, que voltou agora a falhar.Foi a própria empresa que alertou, este mês, para a possibilidade deste cenário, indicando que