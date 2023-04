Christine Ourmières termina voo na TAP com “tristeza”, mas com empresa “mais forte”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"É com imensa tristeza que deixo a TAP, ao fim de quase dois anos." É assim que Christine Ourmières-Widener começa a mensagem de despedida que enviou esta quinta-feira aos trabalhadores da companhia aérea a que o Negócios teve acesso. A gestora foi demitida por justa causa a 6 de março no âmbito do caso Alexandra Reis e será substituída por Luís Rodrigues a partir de amanhã, 14 de abril.

No mesmo email, Christine Ourmières-Widener revela que "foram dois anos intensos e desafiadores, de trabalho árduo em conjunto com as equipas mais competentes e dedicadas que conheci. Enfrentámos juntos muitos obstáculos, sem nunca perder a esperança, a determinação e o foco. Graças ao trabalho árduo e ao compromisso de todos, conseguimos superar muitos desafios e alcançar resultados significativos.

A gestora sublinha que sai de uma empresa diferente daquela em que entrou e relembra os tempos difíceis da pandemia, apontado que a TAP "já recuperou praticamente a 100% a sua atividade".

Sobre o plano de reestruturação, refere que "está a ser cumprido mesmo antes do previsto, graças ao desempenho financeiro da companhia, que é fruto do esforço de todos, tendo sido já possível mitigar os cortes salariais, que sempre foi uma prioridade".



A TAP fechou 2022 com lucros superiores a 65 milhões de euros, antecipando em três anos as metas estabelecidas por Bruxelas, o que dará direito ao pagamento de um bónus a Christine Ourmières-Widener, não sendo conhecido, contudo, o valor.

A gestora não tem dúvidas que "hoje, a TAP está mais forte". E explica porquê: "Tem uma posição geográfica privilegiada que lhe permite tirar o melhor partido possível da sua nova e mais eficiente frota. Mantemos uma forte posição no Brasil, o nosso principal mercado a seguir a Portugal. Reforçámos o papel essencial de ligar as comunidades de língua portuguesa a Portugal e de ligar Portugal ao resto do mundo".

Além disso, recorda que ainda recentemente, anunciaram "mais uma solução para um problema antigo: a assinatura do acordo com a Menzies, relativo à Groundforce. É mais um importante passo para o caminho de recuperação. E representa uma das maiores mudanças estruturais a seguir ao encerramento da ME Brasil".

"Acredito no futuro brilhante da TAP. A companhia tem todas as condições para continuar a prosperar e a alcançar ainda mais sucesso", acrescenta.

No mesmo email, aproveita para agradecer "a todos e a cada um de vocês o apoio e a confiança em mim durante todo este tempo. Sou grata por ter tido a oportunidade de trabalhar com pessoas brilhantes, que formam o pilar de sucesso da TAP".

"Em dois anos de Portugal, a palavra mais importante que aprendi é única: Saudade. E já sei por antecipação o que ela significa". "É o sentimento que levo em relação à TAP e a todos os que a fazem diariamente e lhe chamam família", conclui.

E termina a missiva dizendo que "do fundo do coração, desejo à TAP e a todos o melhor. Foi uma honra ser a primeira CEO da TAP. E um verdadeiro gosto servir a companhia" .