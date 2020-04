Cláudia Azevedo, tal como o CEO da Jerónimo Martins , Pedro Soares dos Santos, assegurou que "não haverá falta de bens essenciais para os portugueses"."Sabemos que vamos passar por uma recessão, mas estou confiante e na Sonae estamos todos empenhados em que a situação seja ultrapassada rapidamente", acrescentou.Cláudia Azevedo referiu ainda que o Continente tem ajudado os produtores nacionais com que trabalha, no âmbito do Clube dos Produtores Continente, pagando a pronto. E, revelou, vários pequenos produtores com que a Sonae não trabalhava e que apenas vendiam para o canal Horeca (hotéis, restaurantes e cafés) agora vendem também à distribuição.Quanto aos dividendos, a CEO disse que existe "uma proposta que é conhecida", mas, frisou, "essa é uma matéria decidida pelos acionistas e não pela CEO".A administração da Sonae, recorde-se, anunciou no passado dia 18 de março que vai propor na AG um dividendo de 4,63 cêntimos por ação por conta dos resultados de 2019, o que corresponde a um aumento de 5% face aos 4,41 cêntimos distribuídos no ano passado.