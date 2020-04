Sonae paga mesmo o dividendo de 4,63 cêntimos

Após reunir com o Presidente da República, a CEO da Sonae, Cláudia Azevedo, indicou que a questão dos dividendos era uma matéria para decisão dos acionistas.

A administração da Sonae, recorde-se, anunciou no passado dia 18 de março que iria propor na AG um dividendo de 4,63 cêntimos por ação por conta dos resultados de 2019, o que corresponde a um aumento de 5% face aos 4,41 cêntimos distribuídos no ano passado.

O dividendo agora aprovado equivale a um dividend yield de 5,1% face ao preço de fecho a 31 de dezembro de 2019 e a um payout ratio de 43% do resultado direto consolidado atribuível aos acionistas da Sonae.O pagamento dos dividendos estará disponível a 15 de maio e "as ações serão transacionadas sem direito a dividendo a partir do segundo dia útil anterior (13 de maio de 2020) ao dia de pagamento, inclusivé".